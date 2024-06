Morreu Jerry West, a lenda que inspirou o logo da NBA

Além disso, representou a seleção dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Roma, em 1960, com que conquistou a medalha de ouro.

Foi também eleito para as melhores equipas dos aniversários da NBA, correspondentes aos 35, 50 e 75 anos da liga. O seu número, o 44, foi retirado pelos Lakers e pelos Virginia Montaneers, que representou na universidade. Chamavam-lhe "The Logo" ("o logo"), "Mr. Clutch" (um jogador que decide em momentos de tensão).

Como jogador, West dedicou a vida aos Los Angeles Lakers (Minneapolis até 1960). Foi nomeado para o jogo do All-Star nos 14 anos da carreira, de 1960 a 1974; em dez, foi eleito para o melhor cinco da NBA. Disputou nove finais, das quais venceu uma, em 1972 - perdeu seis para os Boston Celtics. Ainda assim, foi eleito "MVP" (jogador mais valioso) da final de 1969, depois de ter anotado uma média de 37,9 pontos por jogo em sete jogos - até hoje, é única vez que um jogador da equipa derrotada recebeu a distinção.

O antigo basquetebolista, melhor marcador da história em finais da NBA, morreu "em paz, em casa", eternizou-se também como diretor desportivo, cargo em que venceu oito títulos. Foi eleito dirigente do ano por duas vezes.

Jerry West, a silhueta no logótipo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu, esta quarta-feira, aos 86 anos, anunciaram os Los Angeles Clippers, de cuja direção era membro.

Jerry West treinou a equipa de Los Angeles entre 1976 e 1979, mas foi no "back-office" que fez a diferença. Primeiro como "scout" e depois como diretor desportivo, West ajudou a construir a equipa dos Lakers que venceu cinco anéis da NBA nos anos 80. Antes de deixar a equipa, em 2000, contratou Shaquille O'Neill e assegurou os direitos de "draft" de Kobe Bryant, estabelecendo as bases para mais cinco títulos até 2010.

Também passou cinco anos nos Memphis Grizzlies, antes de se afastar de um papel de decisões a tempo inteiro, em 2007, aos 69 anos. Juntou-se, em 2011, aos Golden State Warriors, como membro da direção, e não só bloqueou a saída de Klay Thompson, como contratou Kevin Durant. Nesse período, até 2017, a equipa de São Francisco venceu dois anéis, a que juntaria mais dois pouco depois, com Thompson e Durant como jogadores basilares.

West mudou-se, então, para os LA Clippers, que ajudou a contratar Kawhi Leonard aos San Antonio Spurs, uma das "trades" mais antecipadas de 2019.

Em 2024, Herry West será induzido no "Hall of Fame" ("Corredor da Fama") do basquetebol norte-americano, pelo seu contributo para o jogo, dentro e fora de campo. Será a terceira vez que recebe a distinção, depois de 1979, como jogador, e de 2010, como membro da seleção dos EUA que venceu o torneio dos Jogos Olímpicos de 1960.