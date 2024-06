Isaac Nader termina final dos 1500m no 10.º lugar

O português Isaac Nader terminou no 10.º lugar a final dos 1.500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo em Roma. O norueguês Jakob Ingebrigtsen sagrou-se tricampeão.

Isaac Nader, de 24 anos, terminou a prova em 3.34,22 minutos, longe do vencedor e campeão olímpico Ingebrigtsen, que fixou novo recorde dos campeonatos, com 3.31,95.

Ingebrigtsen somou a sua segunda medalha na capital italiana, depois do triunfo nos 5.000 metros, impondo-se ao belga Jochem Vermeulen, segundo, com 3.33,30, e ao italiano Pietro Arese, terceiro, com 3.33,34.

A melhor classificação portuguesa na distância continua a pertencer ao recordista nacional Rui Silva (3.03,07 minutos), que foi segundo em Budapeste 1998.

De recordar que Isaac Nader caiu na meia-final e teve de fazer grande recuperação para garantir lugar na final desta quarta-feira.