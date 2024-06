O FC Porto está na final do campeonato de hóquei em patins depois de derrotar o Sporting na negra das meias-finais da modalidade.

A finalíssima terminou empatada 5-5 (1-1 no prolongamento) e foi decidida nas grandes penalidades, com os dragões a fazerem dois golos, por Edu Lamas e Gonçalo Alves.

Prevaleceu sempre o fator casa nos cinco jogos.

A outra meia-final vai ser decidida entre Benfica e Oliveirense, também na “negra”.

HÓQUEI EM PATINS

1/2 Finais (à melhor de 5 jogos) Jogo 5 FC Porto 7-5 (gp) Sporting 4-4 no tempo regulamentar, 1-1 no tempo regulamentar, 2-0 nas grandes penalidades

Intervalo: 4-1 Marcadores FC Porto: Gonçalo Alves (2), Carlo di Benedetto (2), "Eze" Mena Marcadores Sporting: Ferran Font (2), Alessandro Verona, "Toni" Pérez, Rafael Bessa Grandes penalidades 1-0 "Edu" Lamas 2-0 Gonçalo Alves



13JUN Benfica - Oliveirense 19h