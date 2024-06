“Como sabemos que realmente foi 18.18m?”. Pichardo duvida de marca que lhe retirou o ouro no Europeu

O saltador Pedro Pichardo duvida da medição do salto de Jordan Diaz, que deu ao espanhol a medalha de ouro na final do triplo salto no Campeonato da Europa de Atletismo.

“Gostaria que a European Athletics, a World Athletics e os árbitros a cargo dessem uma resposta e um esclarecimento com brevidade sobre o que aconteceu na régua de salto no momento em que o atleta espanhol faz aquela grande marca, numa competição deste nível não é normal fazer uma grande marca com a régua eletrónica desligada, o atleta já sai da caixa de areia a festejar sem nem sequer ter noção de onde tinha aterrado”, escreveu.

Também nas redes sociais, o atleta do Benfica garante que "nunca” tinha vindo para as redes sociais “justificar uma vitória ou derrota, nunca precisei de usar substâncias proibidas para ganhar, nunca alterei os meus bicos para saltar mais longe, nunca batotei ninguém nem usei 'influências' para ganhar uma competição”.

Como sabemos que realmente foi 18.18m?", questiona.

De recordar que Pichardo saltou 18m08, um novo recorde nacional, e Diaz saltou 18m18.

E acrescentou nas stories: "Sou atleta de atletismo desde os 6-7 anos de idade, profissional desde 2013 e já saltei contra os melhores. Sei como funcionam as coisas no meu mundo do atletismo. Quando o Thamgo me venceu em 2013 (18.04 metros) e o Taylor me ganhou em 2015 com 18.21m, não vim cá fazer publicações nem reclamei. Quem me conhece sabe do meu valor e do meu caráter. Num campeonato deste nível a régua eletrónica não pode desligar, e se desligar deve parar-se a prova até se resolver o problema".

Em agosto os dois atletas vão voltar a encontrar-se nos Jogos Olímpicos de Paris.