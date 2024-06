Um recorde nacional de prata. Pedro Pichardo bate os 18 metros, mas não chega ao ouro

Pedro Pablo Pichardo fixou um novo recorde nacional do triplo salto, esta terça-feira, nos Europeus de atletismo, em Roma. Ainda assim, não chegou para conquistar a medalha de ouro - mas deu para a prata.

O atleta português, de 30 anos, saltou 18,04 metros no segundo ensaio, depois de já ter aberto a final com 17,51m. Conseguiu, por fim, bater a barreira dos 18 metros, algo que procurava desde que se naturalizou português, em 2017. Ainda assim, fica a quatro centímetros dos 18,08m que conseguiu em 2015, quando ainda competia por Cuba.

Pedro Pichardo superou, desta forma, a própria marca de 17,98 metros, estabelecida a 5 de agosto de 2021, na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, e que era o recorde nacional até esta noite.

Porém, não conseguiu chegar a ouro. Isto porque, já depois de o português ter dispensado um ensaio para se preservar e, nos dois últimos, tentar estender a própria marca, o espanhol Jordan Díaz (curiosamente, também nascido em Cuba) saltou 18,18 metros e estabeleceu novo recorde dos Europeus - e ficou a 11 centímetros do recorde mundial, que o britânico Jonathan Edwards estabeleceu em 1995.

Desilusão maior ainda a de Tiago Pereira, que logo ao primeiro salto chegou aos 17,08 metros, o que o colocava em terceiro, mas viu o bronze escapar-lhe por entre os dedos no último ensaio. O francês Thomas Gogois alcançou os 17,38 metros e tirou o português do pódio.

A prata de Pichardo é a segunda medalha de Portugal nestes Europeus de atletismo, depois do bronze de Liliana Cá no lançamento do disco.