NBA. Dois jogos em Boston, duas vitórias para os Celtics

Os Boston Celtics venceram no domingo na receção aos Dallas Mavericks por 105-98 e passaram a liderar por 2-0 a final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Depois do triunfo caseiro no primeiro jogo por 107-89, a formação da casa voltou a ganhar, num embate em que ao intervalo já liderava por 54-51.

A final da edição 2023/24 da NBA prossegue na quarta-feira, no Texas, que também acolherá o Jogo 4, na sexta-feira. Se necessário, Boston será palco do quinto encontro (17 de junho) e do sétimo (23) e Dallas do sexto (20).

O poste internacional português Neemias Queta, que cumpre a terceira época na NBA e primeira pelos Boston Celtics, participou em 28 jogos na época regular de 2023/24 e dois nos play-offs, não tendo ainda cumprido a estreia nas 'finals'.