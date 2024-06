Benfica volta a derrotar FC Porto e sagra-se tricampeão nacional de basquetebol

O Benfica sagrou-se tricampeão nacional de basquetebol, esta segunda-feira, ao vencer o FC Porto, por 83-76, na Luz, e fazer o 3-0 na final do "play-off" da Liga.

Depois de terem vencido os dois primeiros jogos da final no Dragão Caixa, os bicampeões sabiam que uma vitória em casa lhes permitiria celebrar logo ao jogo 3. Perante o seu público e o presidente do clube, Rui Costa, não vacilaram e conquistaram o terceiro título de campeão consecutivo.

O Benfica esteve melhor na primeira parte, tendo chegado ao intervalo a vencer por 41-35. No terceiro período, o Porto reagiu (resultado parcial de 15-24) e chegou à vantagem, contudo, o esforço final das águias (27-17) garantiu nova reviravolta e carimbou a vitória.

Destaque para as prestações dos norte-americanos Trey Drechsel, com 23 pontos, e Aaron Broussard, com 21. Do lado portista, de nada valeram os 24 pontos anotados pelo também americano Tanner Omlid.