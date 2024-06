Salomé Afonso oitava na final dos 1500m

A portuguesa Salomé Afonso terminou no oitavo lugar a final dos 1.500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo em Roma, vencida pela irlandesa Clara Mageean, em 4.04,66 minutos.

A atleta natural de Lisboa, de 26 anos, concluiu as três voltas e meia à pista do Estádio Olímpico de Roma em 4.06,80 minutos, a 2,14 segundos da vencedora, que, depois da prata em Munique 2022 e do bronze em Amesterdão 2016, sucedeu à britânica Laura Muir, bicampeã em título.

Salomé Afonso, atualmente sem clube, estreou-se em Europeus, com a presença na final, à qual chegou com o quarto tempo das semifinais (4.06,96), depois de ter sido 37.ª nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e nos Mundiais Budapeste 2023.

Mageean acelerou na reta final, deixando a britânica Georgia Bell no segundo lugar, 67 centésimos de segundo, e a francesa Agathe Guillemot no terceiro, a 1,03 segundos.

O melhor desempenho português nos 1.500 metros femininos foi alcançado por Carla Sacramento, em Budapeste 1998, quando conquistou a medalha de prata.