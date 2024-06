Cátia Azevedo desiste antes das meias-finais dos 400m

A atleta Cátia Azevedo foi repescada para as semifinais dos 400 metros dos Europeus de atletismo Roma 2024, mas acabou por desistir, anunciou a European Athletics.

A velocista do Sporting, de 30 anos, tinha ficado afastada da competição, no sábado, ao terminar as eliminatórias com o 14.º tempo, em 52,53 segundos, ficando como suplente das "meias", atrás da suíça Julia Niederberger (52,42), igualmente reintegrada.

No entanto, depois de anunciar a substituição de Vondrova por Azevedo, a European Athletics emitiu um novo comunicado, dando conta da desistência da portuguesa, em benefício da belga Helena Ponette, que tinha sido 15.ª no sábado, em 52,53.

A atleta natural de Oliveira de Azeméis detém o recorde nacional da volta à pista, com o tempo de 50,59 alcançado a 3 de junho de 2021, assim como o melhor resultado luso em Europeus, com o 11.º posto em Amesterdão'2016.

As semifinais dos 400 femininos vão ser disputadas este domingo, a partir das 19h05, classificando as duas primeiras de cada uma das duas séries e as outras duas mais rápidas para a final, agendada para segunda-feira.