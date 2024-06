À ​descoberta. Os nomes dos protagonistas que marcam a história de Roland-Garros

Quem são as pessoas e quais os segredos que fazem de Roland-Garros o evento de terra batida mais importante de todo o mundo?



Roland Garros

Tudo começou com o francês Roland Garros, nascido em Saint Denis, no final da década de 1980, um nome que sedestacou por ser um pioneiro no mundo da aviação. No seu tempo, o francês conseguiu sobrevoar o Mar Mediterrâneo em menos de seis horas, num recorde inimaginável pela sua dificuldade. Acresce o que fez pela França na I Guerra Mundial, ao criar um sistema de ataque aéreo que alterou a dinâmica da pilotagem francesa.

Em 1918, o avião do piloto foi abatido, mas a sua coragem permaneceu nos corações dos franceses até à presente data, em pleno século XXI.



A homenagem perfeita deu-se na ideia de construir o legado do torneio de Roland-Garros e da sua magnitude à sua volta. A inauguração do “Stade Roland Garros” deu-se em maio de 1928. O nome foi sugestão de Emile Lesueur, então presidente de uma equipa de râguebi e que fora colega de faculdade de Garros.

“Court” Philippe Chatrier

Philippe Chatrier foi um lendário tenista francês, que adicionalmente presidiu à Federação Francesa de Ténis durante 20 anos, num período compreendido entre 1973 a 1993. Também presidiu à Federação Internacional de Ténis por 14 anos. Em 1988, tornou-se membro do Comité Olímpico Internacional.

O estádio foi batizado em 2001, um ano após o falecimento de Chatrier, por tudo o que fizera pelo ténis francês e internacional.

Suzanne Lenglen

O segundo estádio mais importante do torneio foi construído em 1994 e recebe o nome da tenista francesa Suzanne Lenglen, que teve um grande destaque nos anos 20 e na história do ténis feminino.

Conquistou 16 títulos em Roland Garros e 15 em Wimbledon, convertendo-se como uma recordista entre torneios de singulares e de pares. Em 1978, “a maior tenista feminina de todos os tempos” entrou no Corredor da Fama, por ser a primeira tenista profissional francesa e uma das mais prestigiadas tenistas femininas, senão mesmo a mais prestigiada internacionalmente.

Lenglen definiu uma era, quer pela sua espontaneidade, quer também pela sua independência feminista. Referida pela imprensa francesa como “La Divine”, por revolucionar o estilo agressivo do ténis masculino alicerçada ao jogo feminino, Lenglen é um das ícones históricas de Roland Garros.

Com a ampliação de Roland Garros, ao longo das suas diversas fases, a adição de numerosos "courts" de ténis face à modernização do torneio ao longo dos anos acaba por ser uma boa valia. Até à presente data, o evento aglomera um total de 18 "courts", entre os seus três principais estádios até aos 15 exteriores.

"Court" Simonne Mathieu

Mais um "court" batizado em memória de uma das melhores jogadoras da história do ténis francês.

Simonne Mathieu nasceu nos arredores de Neuilly sur Seine. Foi nessa localidade que começou a jogar ténis aos 12 anos, devido a problemas de saúde. Embora só tenha vencido por duas vezes o Open de França, a primeira em 1938 e a segunda no ano imediatamente a seguir, foi na vertente de duplas que Simmone definiu a sua carreira. A tenista gaulesa conquistou 13 Majors, tornando-se a segunda mulher mais condecorada do país francês, atrás apenas de Suzanne Lenglen.

O atual Court Simonne Mathieu tem capacidade para receber 5.000 espectadores, uma ideia que nasceu em 2019. Um estádio localizado no coração dos jardins de Auteuil, pelo seu "design" único e elegante entre quatro estufas, que protegem as suas diversas coleções botânicas. A plena harmonia da cor verde e da natureza são a principal razão para o batismo do court Simmone Mathieu, em memória de uma das tenistas mais marcantes do seu país.

Quatro Mosqueteiros do ténis francês

Com a Place des Mousquetaires a ser ajardinada em 1989, desde a instalação das estátuas de bronze de René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet e Jacques Brugnon, ao modernizado complexo de Roland Garros, junta-se estátua de Rafael Nadal em 2021. O tenista de Palma de Maiorca é o maior campeão da história do torneio, com 14 títulos na categoria de singulares.

No ano de 1981, Philippe Chatrier, então presidente da Federação Francesa de Ténis, ofereceu à joelharia Mellerio a oportunidade de redesenhar o principal troféu masculino de singulares do torneio, que desde então homenageia os quatro Mosqueteiros com o nome “Coupe des Mousquetaires”.