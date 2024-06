Sporting adianta-se ao Braga na final da Liga de futsal

O Sporting golpeia primeiro. Os leões venceram o Sporting de Braga, por 8-4, este sábado, no jogo 1 da final do "play-off" do campeonato de futsal.

O encontro no Pavilhão João Rocha começou de forma frenética, com um golo para cada lado logo nos cinco minutos iniciais. Primeiro marcou Allan para o Braga e, depois, Tomás Paçó para o Sporting.

Os minhotos voltaram a adiantar-se aos dez minutos, com um autogolo de Paçó, e ampliou a vantagem três minutos depois, por intermédio de Fábio Cecílio. No entanto, no espaço de três minutos, o Sporting chegou ao empate com golos de Anton Sokolov, aos 16, Zicky Té, aos 18.

Tiago Sousa recolocou o Braga na frente logo no minuto a seguir, mas o relógio ainda não batera mais 60 segundos quando Pauleta fez o 4-4.

Na segunda parte, apesar das ameaças da equipa visitante, só o Sporting marcou. Começou aos 22 minutos, com um golo de Alex Merlim, e continuou aos 26, com o bis de Paçó, que faria o "hat-trick" aos 35.

Por fim, aos 37 minutos, Pany Varela fez o 8-4 e "matou" quaisquer esperanças do Sporting de Braga nesta primeira partida da final.

Depois deste festival inaugural com 12 golos, a final de futsal segue para Braga. O jogo 2 está marcado para terça-feira, às 21h30.