Quatro em quatro e o terceiro seguido. Iga Swiatek é a rainha de Roland Garros

A polaca Iga Swiatek voltou a conquistar o torneio de Roland Garros, ao vencer na final a italiana Jasmine Paolini em dois sets, por 6-2 e 6-1, num jogo que durou uma hora e oito minutos.

Esta é a quarta vitória da número um mundial em quatro presenças na final do torneio francês de terra batida, depois das conquistas em 2020, 2022 e 2023, juntando estas vitórias ao outro Grand Slam que conquistou, o US Open, em 2020.

A italiana Jasmine Paolini, número 15 do ranking WTA, tinha derrotado nas meias-finais do torneio a prodígio Mirra Andreeva, enquanto Swiatek passeou pelas rondas, eliminando todas as adversárias em dois sets, à exceção da japonesa Naomi Osaka na segunda ronda.