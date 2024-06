Europeus. Liliana Cá conquista medalha de bronze no lançamento do disco

Liliana Cá conquistou, este sábado, a medalha de bronze no lançamento do disco, nos Europeus de atletismo, que decorrem em Roma.

A atleta do Sporting, de 37 anos, fechou o pódio com um ensaio de 64,53 metros, logo o segundo que fez. Liliana Cá ainda sonhou com a prata, porém, no último lançamento, a neerlandesa Jorinde van Klinken chegou aos 65,99 metros e subiu ao segundo lugar.

Irina Rodrigues ficou à porta das medalhas, na quarta posição, com 62,76 metros, a terceira tentativa.

O ouro foi para a croata Sandra Elkasevic, que arrecadou a vitória logo à primeira, com um lançamento de 67,04 metros. Foi a única a lançar acima dos 67 metros.

Os Europeus de atletismo decorrem em Roma. Esta foi a primeira medalha para Portugal, que levou 49 atletas, a sua maior comitiva de sempre, mas não pode contar com duas fortes candidatas a pódios, Auriol Dongmo (peso) e Patrícia Mamona (triplo salto).