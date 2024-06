Zverev supera Casper Ruud para chegar à final de Roland-Garros

O tenista Alexander Zverev está na final de Roland-Garros após ter batido, na meia-final, o norueguês Casper Ruud.

O alemão, que entrou para o torneio na quarta posição do "ranking" ATP, operou uma reviravolta para vencer a partida. Ruud, finalista vencido das últimas duas edições do torneio, ganhou o primeiro "set" por 6-2 e Zverev respondeu e venceu sem contestação: 6-2, 6-4 e 6-2.

É a segunda final de Grand Slam na carreira do tenista de 27 anos. A outra foi em 2021 do US Open, quando perdeu para Dominic Thiem.

Zverev tem sido um tenista com resultados positivos em Roland Garros. Tinha chegado à meia-final nas últimas três edições e consegue, pela primeira vez, atingir o jogo da disputa pelo troféu.

O jovem prodígio espanhol Carlos Alcaraz é o adversário na final. Os dois já se defrontaram nove vezes na carreira, com ligeira vantagem para Zverev, que venceu cinco dos duelos. Um desses encontros foi a valer troféu, no Masters 1000 de Madrid, em 2002, quando Alcaraz levou a melhor.