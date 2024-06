Jessica Inchude na final dos Europeus de atletismo: "Acho que posso lutar por uma medalha"

A portuguesa Jessica Inchude qualificou-se diretamente para a final do lançamento do peso dos Campeonatos da Europa de atletismo Roma2024, com um arremesso a 18,17 metros, alimentando a expectativa para a final desta sexta-feira.

Com a quarta melhor marca europeia do ano (18,65, em pista coberta), Jessica Inchude assegurou um dos 12 lugares na final, marcada para as 21h30 locais (20h30 em Lisboa), com 18,17 logo no primeiro lançamento.

A lançadora do Sporting, de 28 anos, normalmente na 'sombra' de Auriol Dongmo, que falhou a defesa da prata europeia conquistada em Munique2022 devido a lesão, avançou para a final com a quinta melhor marca, num concurso liderado pela sueca Fanny Roos, com 18,70, no seu segundo ensaio.

"Tenho estado consistente nos 18 metros e estava confiante em conseguir a marca no primeiro lançamento. Consegui, estou feliz e estou em boa forma para a final de hoje, na qual tudo pode acontecer, mas acho que posso lutar por uma medalha", admitiu Inchude, em declarações à agência Lusa.

A presença na final ficou fixada nos 17,02 da finlandesa Emília Kangas, deixando de fora a portuguesa Eliana Bandeira, que não foi além dos 16,76 na primeira tentativa, dos 16,74 na segunda e de um nulo, a fechar.

Após a competição, a lançadora do Benfica, de 27 anos, recusou-se a prestar declarações na zona mista do Estádio Olímpico de Roma.

Emanuel Sousa estreou Portugal nos 26.ºs Europeus, no regresso luso ao concurso masculino do lançamento do disco, 70 anos depois, sem conseguir melhor do que 58,72 metros no seu terceiro lançamento (tem 64,36 como recorde pessoal obtidos já este ano), terminando o Grupo A no 13.º e antepenúltimo lugar.

Ainda hoje, além de Inchude, disputam ainda finais Vitória Oliveira, Carolina Costa e Inês Mendes, nos 20 quilómetros marcha, e Mariana Machado, nos 5.000 metros.

Salomé Afonso, nos 1.500 metros, Liliana Cá e Irina Rodrigues, no disco, Gerson Baldé, no salto em comprimento, Francisco Belo e Tsanko Arnaudov, no peso, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, são os outros representantes nacionais em competição no primeiro dos seis dias de Roma2024.