Com mínimos para os Jogos, Liliana Cá apura-se para a final no lançamento do disco nos Europeus

A lançadora portuguesa Liliana Cá, quinta classificada no disco nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, alcançou hoje a marca de qualificação para Paris2024, com um arremesso de 64,72 metros, nos Campeonatos da Europa Roma2024.

À primeira tentativa, a atleta do Sporting, de 37 anos, superou os 64,50 da marca de qualificação para os Jogos, assegurando também a presença na final do concurso nos Europeus, que estava fixada nos 62 metros.

Liliana Cá junta-se na competição do lançamento do disco a Irina Rodrigues - igualmente em prova em Roma2024 -, que, em 10 de março, estabeleceu em 66,60, em Leiria, o recorde nacional na disciplina, aumentando para 11 os representantes do atletismo na capital francesa.