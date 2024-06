Benfica volta a vencer no Dragão e fica a um triunfo do título de basquetebol

O Benfica repetiu o triunfo de quarta-feira no Dragão e venceu o FC Porto no segundo jogo da final do campeonato nacional de basquetebol por 73-62, ficando a uma vitória da conquista do tricampeonato.

Os encarnados, que anularam a vantagem portista do fator casa na primeira partida, quando venceram por 89-66, voltaram a ser superiores hoje e, apesar de se encontrarem a perder ao intervalo por 37-28, asseguraram novo triunfo, ao vencerem por 11 pontos de diferença (73-62).

O terceiro jogo da final, disputada à melhor de cinco, disputa-se na próxima segunda-feira, dia 10 de junho, no pavilhão da Luz.