​Vlasov renova com a Bora-Hansgrohe

Aleksndr Vlasov acertou a renovação de contrato com a Bora-Hansgrohe. A equipa alemã anunciou, esta quinta-feira, a extensão do acordo com o ciclista russo, sem, no entanto, divulgar a sua nova validade.



Vlasov cumpre o seu terceiro ano de ligação à Bora, depois de ter sido contratado à Astana em 2022. O ciclista, de 28 anos, venceu, pela formação alemã, a Volta à Romandia e a Volta à Comunidade Valencia, em 2022. Este ano tem uma vitória numa etapa do Paris-Nice, foi segundo na geral da Volta À Romandia, terceiro na Volta à Comunidade Valencia, quarto na Volta à Catalunha e quinto no Paris-Nice.



O russo, que fez top-5 em todas as provas por etapas em que participou em 2024, será um dos gregários de luxo de Primoz Roglic no Tour, que arranca a 29 de junho.



A Bora fortalece o seu bloco no World Tour, depois de já ter renovado o contrato de Jai Hindley, vencedor do Giro em 2022, e que também trabalhará para Roglic na próxima Volta a França.