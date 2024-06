Seis anos, sexto campeão a caminho na NBA: “As equipas são montadas para bater o campeão"

Michael Malone, treinador dos Denver Nuggets, avaliou como é difícil para uma equipa ser bicampeã nos dias atuais da NBA. “Sabíamos que era difícil, foi algo que conversei com a nossa equipa nos treinos.”, reconheceu. “Com as regras como são agora, acho que será cada vez mais difícil repetir o título de campeão.”

Os Celtics, a equipa onde Neemias Queta somou alguns pontos durante a fase regular, são os mais titulados da NBA, juntamente com os Los Angeles Lakers, com 17 conquistas. No entanto, não são campeões desde 2008. A última presença em finais desta equipa onde em tempos idos brilharam Bill Russell, Larry Bird e Kevin Garnett remonta a 2022, quando perderam para os Golden State Warriors.

As finais arrancam na madrugada desta quinta-feira para sexta-feira (1h30).

A NBA é considerada uma das ligas mais competitivas do universo desportivo. Pelo sexto ano consecutivo, a liga norte-americana de basquetebol vai ter o sexto campeão diferente. Neste caso, Boston Celtics ou Dallas Mavericks.

No mundo da NBA atribui-se o título de “dinastia” a quem chega às finais de forma consecutiva e consegue vencer. Nos últimos 45 anos, Warriors, Heat, Spurs, Lakers, Bulls, Celtics, Pistons e os Rockets foram as dinastias bem-sucedidas.

Miguel Candeias, jornalista do desportivo “A Bola” e que acompanha a NBA ao vivo e a cores desde 1993, recorda a Bola Branca o tempo em que um tal de LeBron James chegou a oito finais consecutivas. Entre 2011 e 2018, uma lenda ainda em atividade fê-lo primeiro pelos Miami Heat e de seguida pelos Cleveland Cavaliers. Feito que, nos dias de hoje, “é muito improvável”, admite este jornalista.

Desde que esses Raptors foram campeões, em 2019, nenhuma equipa no top dois de vitórias na fase regular foi campeã. Esta é uma “tradição” que os Boston Celtics, que foram a equipa mais vitoriosa na fase regular, podem quebrar.

Desde logo pelo draft, que, por mais curioso que possa parecer, procura premiar aqueles que tiveram a pior época. Quanto mais baixo se terminar a época, mais altas são as probabilidades de se ter uma escolha alta no draft. Esta maneira de trabalhar permite que os maiores jovens talentos possam “migrar” para as cidades mais pequenas.

A NBA, conta Miguel Candeias, “está estruturada de maneira que possa haver campeões de cidades pequenas”. Existem várias normas na liga que procuram combater a concentração nas “grandes cidades” como New York, Los Angeles e Chicago.

O ‘general manager’ da franquia de Minnesota, Tim Connelly, teve esse cargo também nos gabinetes de Denver. Foi ele quem criou a equipa campeã. No final do dia, ele próprio foi responsável por vencer a equipa que tinha construído.

Atualmente, as dinastias são um cenário cada vez mais longe da realidade da NBA. Os Warriors, liderados por Stephen Curry, por exemplo, chegaram às finais cinco vezes seguidas e venceram três. Dessas cinco finais, quatro delas foram contra os Cavs de LeBron James. Foi uma rivalidade admirável.

Mas não é só isso.

“A NBA arranjou maneira para os jogadores renovarem com as equipas pequenas”, explica o jornalista. Ou seja, caso o jogador renove com a equipa que o escolheu, ao invés de ir para outra maior, o atleta acaba por ficar apto a receber mais dinheiro.

A chegada cada vez mais impactante dos europeus à liga norte-americana também ajuda. Os nascidos e criados no Estados Unidos sonham em representar as grandes cidades. Já os europeus “limitam-se” a sonhar em jogar na NBA, seja em que cidade for.

Esta cultura e ambições diferentes contribuem para a ascensão das equipas com menor mercado”, nota ainda Candeias. Não é por acaso que vemos nomes como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic a representar franquias com menor histórico.

A NBA destaca-se ainda pelos tectos financeiros que impõe às equipas. Há limites para as equipas gastarem em salários para os jogadores. Caso ultrapassem, terão de pagar taxas. E há donos que não estão dispostos a pagar.

O jornalista ouvido por Bola Branca relembra a jovem equipa de OKC Thunder que surgiu com Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. “Esta equipa vai chegar às finais várias vezes, era o que eles diziam. Nunca mais lá chegaram”. Porquê? Exatamente porque o então dono dos Thunder não quis pagar mais a James Harden, provavelmente obrigado a perder valor noutros sectores da equipa, e o atleta seguiu o seu caminho à procura dessa valorização noutro lado.

Estes tectos mais acentuados da NBA permitem que o talento esteja mais dividido. Talento esse que contribui, também, para a competitividade.

“Claro que o talento contribui. No futebol podes variar a liga que gosta mais, mas no basquetebol não há dúvidas de qual é a melhor liga do mundo”, atira.

A NBA tem de ser vista sobretudo como uma “empresa e um negócio em que todos têm de ter oportunidade”, esclarece ainda o jornalista de “A Bola”. Ou seja, segundo este especialista, é preciso afastar a ideia que temos do desporto em Portugal.

“Não podemos ver apenas a parte desportiva”, defende. “A floresta é muito maior do que as árvores que estão à frente. Não é só os pontos ou aquele jogador, mas sim o perceber o porquê das decisões.”