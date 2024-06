A caminho do "tetra". Swiatek está na final de Roland-Garros

Iga Swiatek, número um mundial do ténis, apurou-se para a final de Roland-Garros, esta quinta-feira, e tentará chegar ao "tetra" em Paris.

A polaca, que ainda só perdeu um "set" no segundo torneio do Grand Slam da temporada de ténis, voltou a impor a sua força, desta vez perante a norte-americana Coco Gauff, número três do mundo. Venceu em dois parciais, por 6-2 e 6-4, ao fim de uma hora e 37 minutos.

Na final, Swiatek terá pela frente a vencedora do encontro entre a italiana Jasmine Paolini, número 15 do "ranking" ATP, e a jovem sensação russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, 38.ª colocada da hierarquia.

Passe Paolini ou Andreeva à final, será um duelo entre a atual bicampeã de Roland-Garros, que venceu as três finais que disputou - 2020, 2022, 2023 - e uma estreante. Iga tentará fazer o "tetra" em Paris e, assim, conquistar o seu quinto ‘major' (também tem um US Open).

A final está marcada para sábado.