​Djokovic foi operado e vai falhar Wimbledon

Novak Djokovic, ainda número um do mundo até à próxima atualização do ranking ATP, foi operado nesta manhã por um cirurgião francês, em Paris, a uma ruptura do menisco do joelho direito, escreveu esta quarta-feira “L'Équipe”.



Assim, será certa a ausência de “Nole” na temporada de relva, perdendo o grande evento de Wimbledon. Além dessa falta de comparência, o atleta pode correr o risco de não marcar presença nos Jogos Olímpicos de Paris, neste verão.

O fisioterpeuta Dobrosav Melajac, já reagiu à Comunicação Social e adianta que após a operação,

O sérvio poderá acelerar a recuperação em cerca de quatro semanas, apontou nas últimas horas o fisioterapeuta Dobrosav Melajac, que admitiu que o mais certo é que não esteja pronto para o torneio londrino.

“Talvez a lesão ficasse resolvida até lá, mas movimentar-se na relva é exigente e havia o risco sério da lesão reaparecer”, explicou o especialista.

Esta decisão de Djokovic, de tratar convenientemente do seu joelho, coloca em xeque a possibilidade de vencer uma medalha olímpica pelo seu país.

Os Jogos Olímpicos vão-se disputar entre 27 de julho e 3 de agosto, na terra batida de Roland-Garros. Wimbledon jogar-se-á antes, entre 1 e 14 de julho.