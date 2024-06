Aos 17 anos, Andreeva bate Sabalenka e apura-se para as meias-finais de Roland Garros

A tenista russa Mirra Andreeva, de apenas 17 anos, apurou-se, esta quarta-feira, para as meias-finais de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam, ao derrotar nos quartos a bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois mundial.

Andreeva, numero 38 da hierarquia mundial, bateu Sabalenka, que ao longo do encontro mostrou dificuldades físicas, em três sets, com parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 6-4, em duas horas e 29 minutos.

A adolescente vai defrontar na ronda seguinte a italiana Jasmine Paolini, 15.ª do ranking mundial e que se qualificou pela primeira vez para as meias-finais de um Grand Slam, ao vencer a cazaque Elena Rybakina, quarta do mundo, em três sets, por 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e três minutos.