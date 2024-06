De Minaur afasta Medvedev nos oitavos de final de Roland Garros

O tenista russo Daniil Medvedev, quinto do ranking mundial, foi afastado esta segunda-feira nos quartos de final de Roland-Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, depois de perder com o australiano Alex De Minaur.

Com os quartos de final em 2021 como melhor prestação no torneio parisiense, Medvedev foi afastado por De Minaur, 11.º da hierarquia ATP, por 4-6, 6-2, 6-1 e 6-3, em duas horas e 49 minutos.

O australiano nunca tinha passado da segunda ronda em Roland Garros e está pela segunda vez em quartos de final de 'majors', após o Open dos Estados Unidos em 2020, e vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, e o dinamarquês Holger Rune, 13.º.