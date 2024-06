Vingegaard. Bicampeão do Tour não vai aos Jogos Olímpicos

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), vencedor das últimas duas edições da Volta a França, não está entre as escolhas da Dinamarca para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, anunciadas este sábado.

Em comunicado, a federação dinamarquesa dá conta da escolha de Mikkel Bjerg para a última vaga, com o ciclista da UAE Emirates a juntar-se a Mads Pedersen, campeão do mundo de fundo em 2019, Mattias Skjelmose e Michael Morkov, que já tinham sido anunciados, deixando o bicampeão do Tour de fora da corrida na capital francesa

O ciclista dinamarquês, de 27 anos, tem vindo a recuperar de uma queda a 4 de abril, na Volta ao País Basco, em que sofreu várias fraturas e ferimentos, tendo voltado aos treinos recentemente.

A presença na "Grande Boucle" ainda não foi oficialmente confirmada, embora Vingegaard tenha já começado a treinar em altitude, nos Alpes franceses, em busca de defender o título e somar o "tri" na mais importante prova do calendário velocipédico mundial.

Em declarações ao jornal dinamarquês B.T., o treinador Tim Heemskerk notou que o ciclista que orienta está a enfrentar “um novo passo”, nos Alpes. “Já começa a parecer-se com treinos normais”, admitiu.

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 decorrem de 26 de julho a 11 de agosto, enquanto a Volta a França arranca a 29 de junho.

Vingegaard junta-se, na lista de ausências confirmadas dos Jogos, ao campeão olímpico em Tóquio 2020, o equatoriano Richard Carapaz, excluído devido aos critérios da federação do Equador, que escolheu Jhonatan Narváez para a quota a que tem direito.