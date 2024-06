Sabalenka avança para os oitavos de final em Roland Garros

Aryna Sabalenka, número dois do mundo, qualificou-se este sábado para os oitavos de final de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam do ano, ao vencer a espanhola Paula Badosa, 139.ª do "ranking" WTA.

A tenista bielorrussa, vencedora das duas últimas edições do Open da Austrália, superou a espanhola em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-1, num embate que durou uma hora e 17 minutos.

Nos oitavos de final do torneio francês de terra batida, a segunda cabeça de série, de 26 anos, vai enfrentar a vencedora do embate entre as norte-americanas Madison Keys, 12.ª do mundo, e Emma Navarro, 24.ª.