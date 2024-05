​Rinderknech deu um pontapé num painel publicitário e lesionou-se. Resultado: é o adeus de Nuno Borges a Roland-Garros

Quando o tenista Nuno Borges se preparava para se estrear no torneio em pares, já depois de ser eliminado nos singulares, o companheiro Arthur Rinderknech contraiu uma lesão insólita.



O francês pontapeou um painel publicitário e o desfecho da história obrigou o tenista português a desistir deste ‘major’.

No frente a frente, alusivo à ronda dos 32 avos de final da categoria de pares, Borges e Rinderknech enfrentariam a dupla dos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, os décimos cabeças de série.

Com a desistência forçada do português, a representação portuguesa ficou a cargo de Francisco Cabral. À mesma hora do já mencionado infortúnio de Rinderknech, Cabral media forças ao lado do colombiano Nicolas Barrientos contra o argentino Guido Andreozzi e o australiano Rinky Hijikata.

A partida durou 1h35 e ditou uma derrota por 6-7, 4-6 da dupla Cabral-Barrientos. Assim, já não há portugueses em prova.