Francisco Cabral eliminado na primeira ronda de pares em Roland-Garros

O tenista português Francisco Cabral, que faz dupla com o colombiano Nicolás Barrientos, foi eliminado esta sexta-feira na primeira ronda de pares do torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ do ano.

Cabral e Barrientos perderam com o argentino Guido Andreozzi e o australiano Rinky Hijikata, em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-5) e 6-4, num embate que durou uma hora e 33 minutos, no court 2.

A dupla luso-colombina ainda salvou três ‘set points’ no ‘tie break’ do primeiro ‘set’, recuperando de 6-2 para 6-5, mas caiu ao quarto consecutivo, para, no segundo parcial, ceder no último jogo de serviço, quando perdia por 5-4.