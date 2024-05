Râguebi. Agronomia conquista Taça de Portugal

A Agronomia conquistou a Taça de Portugal de râguebi pela 11.ª vez na sua história, ao vencer na final o Direito, por 15-9, num encontro realizado no Estádio Universitário, em Lisboa.

Com o resultado empatado 6-6 ao intervalo, com duas penalidades para cada equipa, os 'agrónomos', vice-campeões nacionais, acabaram por se impor no segundo tempo, beneficiando de mais três penalidades, contra uma dos 'advogados'.

Agronomia, que tinha erguido o troféu pela última vez em 2016/17, reforçou o estatuto de recordista de títulos da competição, agora com 11, mais dois do que o Direito e o Benfica, ambos com nove.