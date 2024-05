Países Baixos, Macedónia e Andorra no caminho de Portugal na corrida ao Euro de futsal

Países Baixos, Macedónia do Norte e Andorra são os adversários de Portugal na "main round" de apuramento para o Euro 2026 de futsal.

A seleção nacional, campeã em título e atual número 3 do "ranking" FIFA, vai disputar o primeiro lugar do grupo, que dá acesso à fase final do Europeu, na Letónia e na Lituânia. Os oito melhores segundos classificados terão de disputar um "play-off", em setembro de 2025.

Às seleções anfitriãs, que têm acesso direto à fase final, sem terem de passar pela qualificação, juntar-se-ão os dez primeiros classificados dos grupos da "main round", mais os quatro vencedores do "play-off".

Portugal sagrou-se bicampeão da Europa de futsal, em 2022, nos Países Baixos, ao derrotar a Rússia na final, por 4-2. O primeiro título da história nacional fora conquistado em 2018, na Eslovénia, com uma vitória no jogo decisivo sobre a Espanha, por 3-2, após prolongamento.

Todos os grupos:





Grupo 1: Ucrânia, Roménia, Alemanha, Chipre

Grupo 2: Finlândia, Itália, Bielorrússia, Malta

Grupo 3: Polónia, Eslováquia, Moldova, Turquia

Grupo 4: Eslovénia, Hungria, Montenegro, Noruega

Grupo 5: Croécia, Azerbaijão, Suécia, Grécia

Grupo 6: Cazaquistão, Arménia, Dinamarca, Albânia

Grupo 7: Portugal, Países Baixos, Macedónia do Norte, Andorra

Grupo 8: Espanha, Bósnia e Herzegovina, Inglaterra, Suíça

Grupo 9: Sérvia, Chéquia, Bélgica, Áustria

Grupo 10: França, Geórgia, Kosovo, Bulgária