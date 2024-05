Neemias Queta, a "bênção" do basquetebol português segundo Carlos Barroca

Neemias Queta, o primeiro português de sempre na NBA, não se cansa de escrever o seu nome na mais bonita história do basquetebol português. Carlos Barroca, que trabalhou na Ásia pela NBA durante dez anos, considera que o poste é "uma bênção".

Queta tornou-se o primeiro português a ser escolhido por uma equipa da Liga norte-americana de basquetebol, no dia 30 de julho de 2021. As portas abriram-se pelos Sacramento Kings, que o selecionaram com a 39.ª escolha do Draft.



“Do ponto de vista individual e do ponto de vista de Portugal, é uma bênção termos um jogador que chegou onde chegou”, afirma em conferência de imprensa Carlos Barroca, que destaca ter sido “mérito de muito poucos, mas sobretudo mérito dele”.

No dia 18 de dezembro de 2021, o gigante de 2,13 metros tornou-se o primeiro português a jogar numa partida da NBA. Na altura, na derrota com os Memphis Grizzlies (105-124). O poste, agora com 24 anos, registou cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.

Barroca acompanha a carreira de Neemias a par e passo, nas vitórias e nas derrotas: “As minhas mensagens não são só nos momentos em que as coisas correm bem. São sobretudo nos momentos em que correm menos bem e estarmos sempre disponíveis para ajudar que de nós precisa.”

Nas três primeiras temporadas, o atleta nascido a 13 de julho de 1999, no Vale da Amoreira, jogou sempre com um contrato de duas vias, que lhe permitiu andar entre a NBA e a G League, uma espécie de liga secundária. No dia 9 de abril de 2024, Queta assinou um contrato “standard”, o que lhe dava o “direito” de participar nos "play-offs".

Carlos Barroca considera o recente sucesso de Neemias uma recompensa por todo o seu trabalho: “Para ter o direito que tem de estar na NBA naquele nível, cumpriu com muitos deveres e com muitos sacrifícios para lá chegar.”

Feito inédito atrás de feito inédito

A 8 de maio de 2024, Queta derrubou nova barreira, ao participar num jogo de "play-offs" da NBA. Foi no primeiro encontro das meias-finais da Conferência Este, em que os Boston Celtics venceram os Cleveland Cavaliers por 120-95. Neemias jogou três minutos e anotou dois ressaltos e dois pontos, em apenas um lançamento tentado.

No dia 28 de maio de 2024, “Quetão” mais uma página de história: os Celtics levaram a melhor perante os Indiana Pacers na final do Este, com um 4-0 à melhor de sete, e apuraram-se para as finais da NBA. Como em todos os marcos anteriores, nunca um português tinha chegado tão longe.

“Agora, torcemos todos pelo Neemias Queta. Se é nos Celtis que ele está a jogar, é pelos Celtis que torcemos”, assinala Carlos Barroca, para quem o apoio aos compatriotas prevalece sempre: “Independente de onde ele estiver, qualquer um que seja português estamos com ele.”

Para a final, a equipa do português aguarda por Dallas Mavericks ou Minnestota Timberwolves, que disputam ainda o outro lugar na final. A equipa de Dallas vence a série por 3-1, de momento, e "só" precisa de uma vitória para passar ao jogo da disputa do anel.

O primeiro jogo das finais da NBA está marcado para a madrugada de 7 de junho. Os Celtics são, juntamente com os Los Angeles Lakers, a equipa mais titulada da NBA, com 17 anéis. Do outro lado, Dallas tem somente um troféu (2011) e Minnesota nunca chegou a uma final.