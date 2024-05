Futsal. Benfica vence Braga e empata meias-finais

O Benfica derrotou o Sp. Braga por 6-3, após prolongamento, no segundo jogo das meias-finais do campeonato de futsal e empatou a eliminatória.

Os encarnados estiveram a ganhar 2-0, os arsenalistas empataram 2-2 e o tempo regulamentar terminou 3-3.

No prolongamento destaque para o guarda-redes Gugiel, que fez dois golos, beneficiando do 5 para 4 dos guerreiros do minho.

As meias-finais vão decidir-se a 3 de junho, novamente em Braga.

O Sporting já está na final e aguarda adversário depois de eliminar o Leões Porto Salvo.

FUTSAL

1/2 Finais (melhor de 3 jogos)

Jogo 2

Sp. Braga 3-6 (ap) Benfica 3-3 no tempo regulamentar, 0-3 no prolongamento

Intervalo: 0-1

Marcadores SC Braga: Robinho (2), Allan Guilherme

Marcadores Benfica: Leo Gugiel (2), Arthur (2), Diego Nunes, Afonso Jesus

Sporting 5-3 Leões Porto Salvo

Intervalo: 2-1

Marcadores Sporting: Henrique Rafagnin (2), Zicky Té (2), Tomás Paçó

Marcadores Leões Porto Salvo: Rodrigo Hiroshi, Bruno Pinto, Mamadú Turé

Jogo 3

3 junho

SC Braga - Benfica 21h30