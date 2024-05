Portugal no cross-country feminino dos Jogos Olímpicos

Portugal garantiu uma vaga na prova feminina de cross-country olímpico (XCO) nos Jogos Olímpicos Paris 2024, graças à posição no “ranking” mundial, confirmou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

"Apesar de a UCI ainda não ter publicado a última atualização do ranking olímpico, inicialmente agendada para 28 de maio, Portugal já tem o apuramento matematicamente garantido, principalmente depois do quinto lugar de Ana Santos na prova de sub-23 da última Taça do Mundo", lê-se na newsletter da FPC.

No “ranking” mundial, Portugal ocupava, à data da última atualização (25 de maio), o 18.º lugar feminino, garantindo uma vaga, que estava destinada aos primeiros 19 classificados.

Com a entrada do XCO, Portugal passa a estar representado em três vertentes do ciclismo, com dois homens (fundo e contrarrelógio) e uma mulher (fundo) na estrada, além de ter conseguido vagas na pista, nomeadamente no omnium feminino e masculino e no madison masculino.

Esta será a segunda vez que Portugal vai estar presente no XCO feminino, depois de, em Tóquio 2020, Raquel Queirós ter sido 27.ª.