​O clube que conta com o "do outro mundo" Ricardinho, Tiago Polido e Thalles “quer meter-se entre os grandes da Europa”

Estes portugueses dominaram as competições domésticas na Letónia. Conquistaram tudo o que tinham para conquistar: campeonato, taça e supertaça. A nível europeu, ficaram a uma vitória de chegar à final four da UEFA Futsal Champions League. No último jogo da ronda de elite, o Riga perdeu por 3-2 contra o Barcelona, que chegaria à final da competição ( perdendo com o Palma de Luan ).

O Riga FC é composto por algumas caras conhecidas. Na equipa técnica, Tiago Polido, um treinador português, é o líder. Thalles, fixo que já jogou em Portugal, foi o melhor marcador dos campeões da Letónia. Por fim, esta rapaziada conta ainda com o seis vezes melhor do mundo, senhoras e senhores, Ricardinho. O mago, já sabemos, dispensa apresentações.

Tiago Polido já tinha conquistado títulos em Itália e na Croácia, estas andanças não são nada de novo para este treinador nascido em Coimbra há 44 anos.

Ricardinho até revela que foi o próprio quem recomendou a contratação de Polido. “Já tinha perguntado sobre como o Tiago trabalhava e todos me falaram bastante bem. Como treinador, veio acrescentar bastante”, atira.

"Foi um contrarrelógio", é como Tiago Polido caracteriza a sua chegada ao Riga a meio da época. Faltavam apenas seis jornadas para acabar a fase regular.

"Uma nova equipa, um novo campeonato, novos jogadores. Tive de adaptar-me um bocadinho às condições que o clube tinha e conhecer toda a equipa e o contexto competitivo", refere.

No final de contas, a coisa não correu mal: Polido e companhia conquistaram taça e campeonato. Perdeu apenas um jogo, nos penáltis, a contar para o primeiro jogo da final do campeonato. "Isto, às vezes, também é preciso estar na hora certa e no lugar certo. Por vezes, somos bafejados também pelo contexto otimizado onde nos inserimos", admite. O facto de apenas duas equipas serem capazes de competir no futsal nacional ajudou no sucesso, explica o treinador. "Fica mais fácil, não vamos mentir.”