Nuno Borges desperdiça dois "breaks" e salta fora de Roland Garros à primeira

Nuno Borges foi eliminado na primeira ronda de Roland Garros, esta terça-feira, ao perder com o checo Tomas Machac, em três sets, num encontro em que permitiu duas reviravoltas do adversário.

O tenista português começou bem, perante o número 45 do "ranking" ATP. Quebrou-lhe o serviço logo ao terceiro jogo e chegou aos 3-1 no set inaugural. Porém, permitiu a viragem e, após um "tie break" desequilibrado, Machac colocou-se em vantagem.

A história repetiu-se no segundo parcial. Borges quebrou o serviço a Machac e colocou-se a ganhar por 4-1, no entanto, voltou a permitir a cambalhota e, após perder cinco jogos consecutivos, perdeu o set.

Os cinco jogos seguidos tornaram-se sete e, no terceiro e último set, o primeiro a chegar ao "break" foi Machac. A partir daí, resistiu a uma reação tímida de Borges e partiu, tranquilamente, para a vitória, pelos parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-3, ao fim de duas horas e 28 minutos.

Nuno Borges despede-se, assim, do Major francês com um resultado pior que no ano passado, em que chegara à segunda ronda. O número 47 do mundo deixa Portugal sem representantes na vertente de singulares do segundo torneio de Grand Slam da temporada de ténis.

O próprio Borges ainda tem mais uma oportunidade em Roland Garros, contudo. O português está inscrito no torneio de pares, em que faz dupla com o francês Arthur Rinderknech. Entrarão no "court" na quarta-feira, pelas 10h00, diante dos belgas Joran Vliegen e Sander Gillé.

Também Francisco Cabral, o maior especialista português em pares, entrará em prova na quarta-feira, pelo menos às 10h00. Ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, tentará levar de vencida a dupla formada pelo australiano Rinky Hijikata e pelo argentino Guido Andreozzi.