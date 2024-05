Campeão olímpico do salto com vara falha Paris 2024 devido a doping

O atleta brasileiro Thiago Braz, medalha de ouro no salto com vara no Rio 2016 e bronze em Tóquio 2020, está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, após ter sido suspenso por 16 meses, devido a doping.

A Unidade de Integridade do Atletismo (UIA) aplicou o castigo a Braz na sequência de um controlo positivo no "meeting" de Estocolmo, em julho de 2023, desde quando o atleta estava suspenso provisoriamente. O brasileiro acusou a presença de ostarina, que tem efeitos semelhantes à testosterona e não está aprovada para consumo humano.

Braz defendeu-se, na altura, dizendo "ter consumido através de complementos alimentares e que continham a substância proibida".

A UIA queria, inicialmente, sancioná-lo por quatro anos, por considerar que ele fora "imprudente" e que atuara com "intenção indireta". Contudo, o tribunal disciplinar, que atua independentemente, decidiu que, apesar de saber dos riscos de contaminação, o atleta brasileiro não fora "culpável o suficiente ou negligente", por ter atuado segundo as indicações da sua equipa médica. A UIA ainda pode recorrer da duração do castigo.