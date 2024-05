​Tirem o cavalinho da chuva, Nadal ainda não quer dizer adeus a Roland-Garros: “Ele quer deixar a porta aberta"

É o evento do dia. Em Paris e provavelmente no mundo inteiro. Rafael Nadal, o senhor Roland-Garros que por ali conquistou 14 vezes o troféu, vai voltar aos courts daquele torneio.



O espanhol, castigado por lesões e incertezas, vai defrontar Alexander Zverev, o quarto cabeça de série do torneio. Com um ranking tão baixo (275), o canhoto estaria sempre exposto a que lhe pingasse uma fera do circuito.

Zverev, acabadinho de vencer em Roma, será o seu anunciado carrasco… ou a primeira vítima do conto de fadas por que todos suspiram. ‘Rafa’ nunca teve um rival desta envergadura na ronda inaugural do torneio. A partida está agendada para esta segunda-feira, às 13h30.

O corpo tem dado inúmeros sinais, o que ganha outra gravidade com o abandono já distante de Roger Federer, por isso suspeitava-se de que esta seria a última temporada de Rafael Nadal, de 37 anos, no circuito.

A diretora do torneio, a antiga tenista Amelie Mauresmo, confirmou que havia uma cerimónia montada para a despedida do touro que jamais se cansava e que teve de aprimorar o toque de bola para sobreviver num court.

Esqueçam a cerimónia, Nadal ainda está a pensar no que vai fazer à vida, agora que tem imenso prazer em entrar no court para o seu filho o ver. Foi isto mesmo que Mauresmo confirmou nas últimas horas.

“Como podem imaginar, tínhamos algo planeado para ele”, confessou a francesa. “Ele quer deixar a porta aberta talvez para voltar no próximo ano. Por isso, obviamente não vamos pressioná-lo a fazer o que for. A decisão é dele, não vamos fazê-lo este ano.”

Para lhe inundar a alma de amor e reconhecimento, o tenista espanhol treinou nos últimos dias num dos court e a arena estava repleta de admiradores, com um ambiente competitivo admirável. Que destino reserva a terra sagrada de Roland-Garros para o seu maior herói?