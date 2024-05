Rafa Nadal cai pela primeira vez na primeira ronda de Roland Garros

O tenista espanhol Rafael Nadal, recordista de títulos em Roland Garros, foi eliminado pela primeira vez na carreira na primeira ronda do torneio do Grand Slam francês, esta segunda-feira, ao perder em três sets perante o alemão Alexander Zverev.

Catorze vezes campeão na "catedral" da terra batida, o maiorquino, de 37 anos, que nunca tinha caído antes da terceira ronda em Paris, perdeu diante do quarto tenista mundial por 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3.

No regresso a Roland Garros, depois de ter falhado a última edição por lesão, Nadal, que ainda procura a sua melhor forma após ter enfrentado vários problemas físicos nos últimos meses, foi afastado pelo vigente campeão olímpico de singulares em três horas e cinco minutos. Pode ter sido a última vez que disputou o Major parisiense.

O antigo número um mundial, que entrou no quadro principal graças ao "ranking" protegido - ocupa atualmente o 275.º posto da hierarquia mundial -, só por duas vezes tinha sido eliminado tão precocemente no quadro principal de um Major: em Wimbledon 2013 e na edição de 2016 do Open da Austrália.