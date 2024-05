Luan e o título europeu do Palma: “O espírito de superação do jogo contra o Benfica foi levado para a final”

Luan Muller é bicampeão da UEFA Futsal Champions League pelos espanhóis do Palma. Não é pouca coisa. Entre Brasil, Arménia, Portugal e Espanha, o ex-atleta do Fundão tem deixado a sua marca.

Em conversa com Bola Branca, na ressaca do título europeu na final contra o Barcelona, o atleta aborda os seus primeiros passos no futsal, o sucesso a nível europeu e o porquê da opção em representar a seleção da Arménia.

O futsal sempre esteve presente na sua vida. Desde muito novo acompanhava esta modalidade, uma vez que seu pai era jogador. Pelo caminho, experimentou o futebol ou, como apelida, “o campo”. Mas foi pelo desporto de pavilhão se ficou.

Foi com 10 anos que Luan Muller deu os seus primeiros passos no futsal, na altura numa escolinha do seu bairro. Hoje, com 31 anos, é bicampeão da UEFA Futsal Champions League. Por cá, antes de tudo isso, representou o Fundão.

Curiosamente, o guardião internacional da Arménia não começou a sua carreira nas balizas, mas, como o destino tem destas coisas, lá foi o jovem Luan assumir esta exigente posição. “O guarda-redes da nossa equipa faltava algumas vezes”, recorda.

Por vezes, os nossos familiares veem coisas em nós que nem nós conseguimos ver. Aqui não foi diferente. Na falta do guarda-redes da equipa, foi o irmão de Luan que o “atirou para a boca dos lobos”.

“O outro não apareceu mais e eu acabei por fazer a época toda. Ficámos em terceiro lugar e fomos a defesa menos batida. Ali se criou o gosto pela baliza”, confessa.

Natural de São Paulo, foi por volta dos 14 anos que já conciliava o futebol e o futsal. E lá chegou a altura de tomar a decisão, até porque recebeu uma proposta de uma equipa federada e tinha de escolher. “Já tinha ganho um gosto pela baliza e já tinha ganho uns prémios”, explica.

Seguiu-se, então, a carreira pelas quadras do seu país.

A chegada a Portugal

O guarda-redes representou o Magnus Futsal, entre 2014 e 2017, onde partilhou balneário com a lenda do futsal internacional Falcão. Nos entretantos teve uma curta passagem de cinco meses pela Arménia. Chegou ao Fundão na época 2020/21 e por lá ficou por duas temporadas. Fez no total 52 jogos pelo emblema do distrito de Castelo Branco.

A sua vinda para Portugal ocorreu no pós-covid. O momento que se vivia e os bons conselhos dos amigos foram importantes na sua decisão. “Agora é hora de ir para fora e experimentar. Tinha amigos que já tinham jogado no Fundão. Disseram que era uma equipa que lutava sempre pelas meias-finais das competições”, partilha.

“Foram duas épocas muito felizes”, é como Luan avalia aquela aventura em Portugal. “Foi uma passagem muito produtiva, tanto como profissional, como pessoa. É algo que vai ser sempre muito especial.”

E continua: “Claro que hoje é mais fácil de o dizer, mas sem dúvida foi uma escolha muito acertada. Foi um lugar que me acolheu, a mim e à minha família, muito bem.”, atira. Luan partilhou ainda uma razão extracampo que torna Portugal ainda mais especial: “Foi onde o meu filho nasceu”.

Na primeira época de Luan em Portugal, em 2020/21, o Fundão conseguiu terminar a fase regular no terceiro lugar. Foi o melhor registo na história do clube. No entanto, o agora atleta do Palma desejava mais: “Infelizmente, não conseguimos dar um passinho a mais. Tinha o objetivo muito grande de chegar a uma final, poder disputar um título”.

Este atleta com um rico currículo não nega um possível regresso a Portugal. Pelo contrário, vê com muito bons olhos esse mesmo regresso, principalmente se for para Benfica ou Sporting. “Tenho contrato de dois anos com o Palma, mas é algo que não dá para recusar. São duas grandes instituições que estão sempre em alto nível. Como disse, tenho um carinho por Portugal. Quem sabe um dia…”

Por enquanto, Luan vai espalhando magia pelo campeonato espanhol, onde está a realizar a sua segunda época pelo illes Balears Palma. Mas o seu início, segundo conta o entrevistado, não foi fácil. “Havia uma certa dificuldade para os guarda-redes redes brasileiros irem para lá, pelas escolas serem diferentes. O jogo com os pés cá em Espanha não é tão habitual”.

Tradicionalmente, os guarda-redes espanhóis nunca foram conhecidos pelo seu jogo de pés. Atualmente, já é um “recurso” que tem sido cada vez mais utilizado, explica o arménio com sangue brasileiro. Luan é um dos tais que trouxe este estilo em força.

“Até hoje, é algo que não é habitual aqui. Algumas pessoas não gostam tanto. A maior dificuldade foi adaptar isso à equipa. Já havia jogadores cá a alguns anos que não utilizavam esse recurso. Demorou para a encaixarmos bem”, analisa.

O Palma é a terceira equipa na história da competição a ser bicampeã da Champions League de futsal, fê-lo em 2023 e 2024. Os outros emblemas a conseguirem esse feito foram o Inter Movistar (2017 e 2018) e Bisontes Castellón (2002 e 2003). Tudo equipas espanholas.

“Claro que acreditas sempre no teu potencial”, refere Luan, ainda que admita que não imaginava este sucesso todos a nível europeu aquando da sua chegada ao emblema espanhol. “É uma competição histórica e gigantesca. Vês as outras equipas e vez que é algo difícil.”

Nas meias-finais deste ano, o Palma venceu o Benfica, nos penáltis, depois do empate por quatro golos. Os encarnados estiveram a vencer por dois golos até perto do fim. O Palma conseguiu empatar a partida e levar a decisão para os penáltis. Pelo meio, Luan ainda teve direito a fazer o gosto ao pé. “O espírito de superação do jogo contra o Benfica foi levado para a final”, afirma.

O tal espírito chegou e bastou para a revalidação do título. Numa final 100% espanhola, o Palma venceu, por 5-1, o Barcelona, que acabou a fase regular como líder do campeonato de Espanha.

A outra pátria

Apesar de ser natural do Brasil, mais exatamente de São Paulo, Luan Muller é internacional pela Arménia. Este processo decorreu em 2019, altura em que participou no campeonato da Arménia por cinco meses.

Este profissional das balizas conta que o capitão da sua equipa era também o capitão da seleção, e foi por aí que tudo se ligou. Teve uma reunião com a federação em que a proposta apresentada passava por procurar desenvolver o futsal a nível nacional. E pronto, naturalizou-se arménio.

A confiança depositada na sua qualidade foi algo que encantou o agora internacional pela Arménia. “Foi algo que me chamou a atenção, ser muito desejado num lugar. Senti-me abraçado. Vinha de uma lesão nos ligamentos cruzados [do joelho]. Não estava bem fisicamente. Fui muito apoiado”.

Participar em jogos de seleções é um objetivo que qualquer jogador ambiciona. De acordo com o guarda-redes do Palma, foi a decisão certa no momento certo. “Eu já vislumbrava jogar em ligas de alto nível e vi que aquilo podia trazer-me bagagem. Vi que seria um bom passo para poder desfrutar de uma oportunidade interessante para a minha carreira”, reconhece.

A Arménia não conseguiu qualificar-se para o Mundial que vai decorrer neste ano. Para Luan, marcar presença numa grande competição de seleções é a próxima etapa a conquistar. “É algo que eu tenho muito em mente. Quero poder dar esse passo pela Arménia. Estou à procura disso. É o que falta e estou à espera de alcançar”.