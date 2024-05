Pogacar conquista Giro, Merlier vence última etapa

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu a 107.ª Volta a Itália em bicicleta, ao cortar a meta, em Roma, integrado no pelotão, no final da 21.ª e última etapa, ganha pelo belga Tim Merlier (Soudal Quick Step).

Na sua estreia na 'corsa rosa', o corredor de 25 anos, que venceu seis etapas nesta edição, somou o terceiro triunfo em grandes Voltas, depois dos alcançados nas edições de 2020 e 2021 no Tour, deixando o segundo classificado, o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), a 9.56 minutos, enquanto o britânico Geraint Thomas (INEOS), vice-campeão da passada edição, completou o pódio.

A 21.ª e última etapa, uma ligação de 125 quilómetros com início e final em Roma, foi conquistada por Merlier, que cortou a meta com o tempo de 2:51.51 horas, superando o italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), com quem repartiu o número de vitórias em etapas, três.