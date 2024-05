Continua a somar. Fernando Pimenta venceu a medalha de ouro na prova K1 5000 da Taça do Mundo de canoagem.

É a terceira medalha de ouro do canoísta do Benfica em Poznan, na Polónia, depois de também ter vencido as provas de K1 500 e K1 1000.

O atleta português concluiu a prova em 20:58:14 minutos, à frente do sueco Joakim Lindberg e do francês Jeremy Candy (+42,74).