Pogacar ganha mais uma no Giro e tem 10 minutos de vantagem

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) deu mais uma demonstração de força na Volta à Itália em bicicleta, conquistou a sexta etapa do Giro e tem agora 10 minutos de vantagem na geral da prova.

Pogacar apanhou os fugitivos e arrancou para mais um triunfo, superior a dois minutos, após duas difíceis subidas e uma descida final de 30 quilómetros.

No final dos 184 quilómetros da 20.ª etapa, entre Alpago e Bassano del Grappa, Pogacar venceu em 4:58.23 horas, menos 2.07 minutos do que o francês Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) e do que o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Pogacar passou a ter 9.57 minutos de vantagem sobre Daniel Martínez e 10.26 sobre o britânico Geraint Thomas (INEOS).

No domingo, corre-se a 21.ª e última etapa, com partida e chegada em Roma, num percurso de 125 quilómetros.