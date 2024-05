Eliana Bandeira consegue 10.º lugar em meeting na Alemanha

A portuguesa Eliana Bandeira foi 10.ª classificada no lançamento do peso no meeting Hallesche Werfertage, em Halle, na Alemanha, com uma marca de 17,41 metros.

No concurso de lançamentos na Alemanha, a portuguesa apenas conseguiu uma marca válida em três tentativas, com um arremesso de 17,41 metros, a mais de um metro do seu recorde pessoal (18,49).

A norte-americana Chase Jackson venceu o meeting, com um lançamento de 19,38 metros, seguida da alemã Yenisi Ogunleye (19,33) e da compatriota Maggie Ewen (19,22).

Neste momento, Eliana Bandeira encontra-se em zona de qualificação por ranking para os Jogos Olímpicos Paris2024.