Giro. Solo de Vendrame deixou companheiros da fuga para trás na 19.ª etapa

Um solo de quase 30 quilómetros do italiano Andrea Vendrame (Decathlon-AG2R La Mondiale) deu hoje ao italiano a vitória na 19.ª etapa da Volta a Itália, à frente de dois ciclistas que procuravam 'bisar' nesta edição.

Vendrame, de 29 anos, cumpriu os 157 quilómetros entre Mortegliano e Sappada em 3:51.05 horas, com 54 segundos de vantagem em relação ao espanhol Pelayo Sánchez (Movistar), segundo, e 1.07 minutos para o alemão Georg Steinhauser (EF Education-Easy Post), terceiro.

Nas contas da geral, que nada mudaram nos primeiros lugares, Tadej Pogacar (UAE Emirates) segurou a liderança e mantém 7.42 de vantagem para o colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), segundo, e 8.04 para o britânico Geraint Thomas (INEOS), que caiu mas não perdeu tempo e é terceiro.

O dia teve 70 quilómetros mais 'tensos', com o pelotão a selecionar quem tinha o direito de ir para a fuga, até que se formou um grupo de 19 ciclistas que conseguiu escapar, com o francês Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) de novo como principal 'instigador' da iniciativa.

Dentro desse grupo, seguiram Sánchez e Steinhauser, que já ganharam nesta edição e procuravam novo triunfo no Giro, além do 'discreto' Vendrame, já vencedor de uma etapa em 2021.

A fuga acabou por chegar à meta com 16 minutos de vantagem, depois de o italiano de 29 anos se destacar já ultrapassados os últimos 30 quilómetros, na subida de Cima Sappada.

Um solo 'exemplar', de 28 quilómetros, deu-lhe o triunfo, com os outros candidatos a não conseguirem entender-se na perseguição.

Na chegada dos homens da geral, um 'tímido' ataque do colombiano Einer Rubio (Movistar), oitavo à geral, foi tudo o que foi tentado, ainda que essa aproximação tenha sido marcada por um 'susto' para Geraint Thomas.

O britânico embateu na roda do italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), num momento de distração, e foi ao chão, a 6,2 quilómetros da meta, mas a pronta intervenção da equipa, que lhe deu nova bicicleta, evitou males de maior.

De resto, o grupo de favoritos esperou pelo veterano, segundo na edição de 2023, e Pogacar trocou mesmo algumas palavras com o 'amigável' rival.

"Foi um erro estúpido. Estava a olhar para trás, desatento. Felizmente, consegui outra bicicleta. [...] Estou bem. Não foi difícil reagir ao ataque de Rubio. Amanhã [sábado], é um dia muito, muito importante", explicou o galês.

De resto, pouco falta 'amarrar' nesta 'corsa rosa', com o italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) garantido como vencedor dos pontos, e 'Pogi' como campeão na montanha, sobrando a 'maglia bianca' do melhor jovem, para já com o italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), 41 segundos mais rápido do que o neerlandês Thymen Arensman (INEOS).

O português Rui Oliveira (UAE Emirates) subiu ao 122.º lugar da geral, após mais um dia em prol do líder, Tadej Pogacar, e da sua 'procissão' até à vitória mais do que anunciada.

No sábado, a 20.ª e penúltima etapa liga Alpago a Bassano del Grappa, com 184 quilómetros e duas subidas ao Monte Grappa no percurso de alta montanha, último teste ao pelotão antes da consagração em Roma, no domingo.