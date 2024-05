Basquetebol. Benfica a uma vitória da final

O Benfica venceu a Oliveirense por 91-69 no segundo jogo das meias-finais do “play-off” do campeonato de basquetebol. Os encarnados somam duas vitórias e passa à final se ganhar mais uma partida.

BASQUETEBOL

Play-off

1/2 Finais (à melhor de 5 jogos)

Jogo 2

Benfica 91-69 Oliveirense

1/4 22-18

2/4 24-16

Intervalo: 46-34

3/4 21-18

4/4 24-17

Marcadores Benfica: T. Drechsel 15 pontos

Marcadores Oliveirense: D. Carter 12 pontos

Jogo 3

26 maio

Ovarense - FC Porto 15h00

27 maio

Oliveirense - Benfica 19h00