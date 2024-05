​Anthony Edwards. A ascensão do lobo esfomeado que alguns comparam a Jordan

Anthony Edwards, com apenas 22 anos, é a estrela dos Minnesota Timberwolves, que chegaram à final da Conferência Oeste da NBA. O jovem atleta é muitas vezes comparado à lenda da modalidade Michael Jordan. A equipa de Mineápolis não chegava tão longe há 20 anos, altura em que era liderada por Kevin Garnett.



Os Timberwolves escolheram o base/extremo na primeira escolha no draft de 2020. No seu quarto ano na liga, Edwards tem estado debaixo dos holofotes. Em conversa com Bola Branca, Ricardo Brito Reis, especialista de NBA e comentador da SportTV, a evolução do atleta foi alimentada pela maturidade, mas também por Mike Conley, o base da equipa dos Minnesota.

“Edwards tem ainda muito pouca experiência na NBA e de repente está a jogar com gente que tem mais de 10 anos de liga”, contextualiza Brito Reis. “Começou a perceber o desperdício que é perder uma posse de bola, cometia um erro que os veteranos já não cometem.”

Todos precisamos de um irmão mais velho para mostrar o caminho certo. Para Anthony Edwards, Mike Conley foi esse irmão. Ricardo Brito Reis começa por dizer que o base da equipa foi importantíssimo por ser um líder. “O Edwards vê nele alguém a quem pode pedir conselhos. Sabe que as críticas de Conley serão sempre no sentido de o ajudar a evoluir”, afirma.

Mike Conley já chegou, inclusive, a dizer publicamente que atualmente Edwards já consegue perceber os erros que comete por ele mesmo, conta ainda o comentador.

Nascido a 5 de agosto de 2001, o jovem atleta já é associado a grandes nomes da modalidade, como Michael Jordan. Muito se deve às semelhanças entre ambos. “As parecenças vêm muito do perfil físico e do jogo”, analisa Ricardo Brito Reis. “São dois extremos muito atléticos e jogadores de elite nos dois lados do campo.”