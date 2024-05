Judo. Tais Pina e Patrícia Sampaio caem na segunda ronda

As judocas Taís Pina (-70 kg) e Patrícia Sampaio (-78 kg) foram eliminadas esta quarta-feira ao segundo combate nos Mundiais em Abu Dhabi, a última prova a pontuar no apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.

Taís Pina, que entrou nos Mundiais em 'quota de realocação' - uma vaga atribuída a lugares excedentários de outros continentes -, ainda terá de esperar pelo final da competição para saber o seu destino.

A judoca, de 19 anos, a um lugar do apuramento direto em -70 kg, dependia dos resultados das suas adversárias de peso Mundiais, mas também do que outros judocas internacionais façam ao longo da competição, no somar de pontos para atribuição da quota de 'sobra'.

Para Taís Pina, judoca do Sport Algés e Dafundo, pode ser preciso esperar pelas contas finais da Federação internacional de Judo (IFJ), a serem divulgadas no final de junho e início de junho, a quem compete 'realocar' os judocas para as vagas excedentes.

A probabilidade do não apuramento direto de Taís Pina, bem como de João Fernando (-81 kg), que ocupa a quota continental europeia masculina, é um cenário que deixa Telma Monteiro fora da qualificação olímpica, o objetivo que era perseguido pela judoca do Benfica, mas que perdeu importantes pontos e caiu no ranking depois de se lesionar com gravidade em novembro.

Em Abu Dhabi, Taís Pina competiu no seu primeiro campeonato do mundo, depois de um ano em que deu muito bons indicadores no judo nacional e internacional, com duas medalhas em Grand Slam, prata e ouro, e um quinto lugar em Paris.

A judoca (25.ª do mundo) entrou muito bem na Mubadala Arena, começando por vencer a marroquina Assmaa Niang (48.ª), uma veterana muito experiente, que aos 41 anos, ainda demonstra grande poder físico.

Pina dominou o combate, que começou a resolver com um waza-ari a 47 segundos do final, culminando com um ippon, numa imobilização, nos segundos finais.

No segundo combate, a portuguesa lutou com a polaca Katarzyna Sobierajska (32.ª), mas acabou surpreendida ainda no primeiro minuto, com um ippon.

Também em competição, Patrícia Sampaio (-78 kg), judoca 13.ª do mundo e virtualmente apurada para os Jogos Olímpicos, 'despachou' Shu Huei Tpehsu Wang (39.ª) no primeiro minuto, com uma projeção a valer ippon, mas caiu perante a italiana Alice Bellandi, já no prolongamento.

Foi a sétima vez que Sampaio e Bellandi se defrontaram, num saldo 100% favorável à italiana, número três do mundo, segunda favorita, medalha de bronze nos Mundiais de 2023 e vice-campeã europeia no mesmo ano.

A seleção portuguesa fecha a participação nos Mundiais de Abu Dhabi na quinta-feira, com a entrada em cena de Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), judoca bronze nos últimos Jogos Olímpicos e bicampeão mundial em 2019 e 2021.