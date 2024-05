Basquetebol. FC Porto perde com a Ovarense no jogo 1 da meia-final

O FC Porto perdeu esta terça-feira em casa com a Ovarense, por 70-73, no primeiro jogo das meias finais do play-off da liga de basquetebol.

Os dragões chegaram ao intervalo a ganhar, mas permitiram a reviravolta e estão em desvantagem na eliminatória.

Esta quarta-feira, o Benfica recebe a Oliveirense na outra meia-final.

BASQUETEBOL



Play-off

1/2 Finais (à melhor de 5 jogos)

Jogo 1

FC Porto 70-73 Ovarense

1/4 27-16

2/4 17-23

Intervalo: 44-39

3/4 10-15

4/4 16-19

Marcadores FC Porto: P. Fayne 16 pontos

Marcadores Ovarense: J. Harris 21 pontos

22 maio

Benfica - Oliveirense 21h

Jogo 2

23 maio

FC Porto - Ovarense 20h

24 maio

Benfica - Oliveirense 20h30

Jogo 3

26 maio

Ovarense - FC Porto 15h

27 maio

Oliveirense - Benfica 19h

Jogo 4 (se necessário)

28 maio

Ovarense - FC Porto 19h

29 maio

Oliveirense - Benfica 19h

Jogo 5 (se necessário)

31 maio

FC Porto - Ovarense 20h

1 junho

Benfica - Oliveirense 15h