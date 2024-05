Roland Garros. Jaime Faria estreia-se a vencer e avança para a segunda ronda de qualificação

Jaime Faria estreou-se em Roland Garros com uma vitória na primeira ronda de qualificação.

O tenista português, de 20 anos, entrou com o pé direito no maior evento de terra batida de todo o mundo num encontro disputado no segundo maior "court" do torneio parisiense, o Suzane Lenglen.

Diante dos olhares atentos de 5.000 espetadores nas bancadas, o apoio concentrava-se, naturalmente, no francês Clement Tabur, que não conseguiu impor-se perante o tenista português. Jaime Faria venceu pelos parciais de 6-2 e 6-3.

O tenista português alcançou a sua sexta vitória consecutiva e o seu 36.º triunfo da temporada, alvejando alcançar um feito inédito e juntar-se a Nuno Borges e a Francisco Cabral no quadro principal do torneio parisiense.

O tenista natural de Lisboa, número 183 do "ranking" ATP, vai enfrentar, na próxima quarta-feira, o vencedor do encontro entre o norte-americano Zachary Svajda e o húngaro Zsombor Piros.