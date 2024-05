Em Roma sê campeão: Zverev volta a vencer um Masters 1.000

O tenista alemão Alexander Zverev, quinto da hierarquia mundial, venceu no domingo, pela segunda vez na carreira, o Masters 1.000 de Roma, impondo-se na final ao chileno Nicolas Jarry, por 6-4 e 7-5.

No Foro Itálico, Jarry, um dos grandes protagonistas do torneio romano, sonhava com uma vitória na sua primeira final de um Masters 1.000, mas foi travado pelo alemão, que repetiu o título conquistado em 2017, e conseguiu o primeiro grande triunfo em mais de dois anos e meio, período em que enfrentou uma grave lesão.

O número cinco do ranking, que deverá subir um lugar graças ao triunfo de hoje, precisou de uma hora e 43 minutos para se impor ao chileno, atual 24.º da hierarquia, que subirá ao top-20 do ténis mundial.

Zverev, de 27 anos, sai de Roma com o 22.º troféu da carreira, o sexto de categoria Masters 1.000, depois um encontro no qual a superioridade nos jogos de serviço foi a chave para a vitória.

O campeão olímpico em Tóquio2020 igualou o russo Daniil Medvedev, que triunfou em Roma no ano passado, em número de títulos em torneios Masters 1.000, garantiu que vai “desfrutar a vitória” e destacou a importância de regressar às grandes vitórias, que lhe fugiam desde as ATP Finals em 2021.

“Os últimos anos foram muito complicados, depois da lesão. Quero agradecer à minha equipa, sem eles não estaria aqui e não teria jogado tão seguro”.

O alemão deixou palavras de alento ao adversário: “Nico, fizeste um torneio incrível, com um bom jogo e com vitórias sobre grandes adversários. Se continuares assim, não vai ser a tua última final. Estás a evoluir a cada jogo e não acabarás por aqui”.

Nicolás Jarry garantiu ter sido “uma honra” disputar a final e mostrou-se orgulhoso pela sua prestação no Masters 1.000 de Roma, agradecendo o apoio da família e da equipa.