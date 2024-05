NBA. Pacers vencem Knicks e marcam encontro com os Celtics na final do Este

Os Indiana Pacers foram a Nova Iorque vencer os Knicks no derradeiro jogo 7 das meias-finais da conferência Este, por 130-109, e estão na final de conferência pela primeira vez em 10 anos.

Tyrese Haliburton, com 26 pontos e Pascal Siakam e Andrew Nembhard, com 20, abriram caminho para a vitória. Do outro lado, Donte DiVincenzo, com 39 pontos, foi o melhor marcador da partida.

No último jogo da série, os Knicks, que já tinham enfrentado as lesões de vários jogadores chave, viram-se sem OG Anunoby nos primeiros minutos da partida e sem a estrela da equipa, Jalen Brunson, que fraturou a mão a meio da partida.

Na final de conferência, os Pacers vão enfrentar os Boston Celtics, que venceram os Cleveland Cavaliers por 4-1 nesta ronda.

A última vez que os Indiana Pacers chegaram à final da conferência Este foi em 2013-14, sendo na altura eliminados pelos Miami Heat de LeBron James.

Ainda este domingo, num jogo que tem início às 1h00, há outro jogo 7: os campeões Denver Nuggets defrontam em casa os Minnesota Timberwolves para decidir quem defrontará os Dallas Mavericks na final da conferência Oeste.